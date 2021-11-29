ذي قار تستذكر مجزرة جسر الزيتون.. وتجدد المطالبة بمحاسبة الجناة

ذي قار/ حسين العامل

شارك الآلاف من متظاهري محافظة ذي قار المتشحين بالسواد في تظاهرات وفعاليات استذكار الذكرى الثانية لمجزرة جسر الزيتون التي وقعت خلال يومي (28 و29 تشرين الثاني 2019) وراح ضحيتها 50 شهيدا و500 جريح من متظاهري المحافظة.

وقال حسن هادي العراقي، أحد المتظاهرين الناجين من المجزرة، في حديث إلى (المدى)، إن “انتفاضة تشرين مستمرة وقد انطلقت تظاهرات ومسيرات جماهيرية حاشدة لاستذكار شهداء مجزرة جسر الزيتون في ذكراها الثانية”.

وأضاف العراقي، ان “التظاهرات تجدد المطالبة بالقصاص من الجناة بصورة فورية والكف عن محاولات المماطلة والتسويف التي تجري حاليا”.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي قد ارسل الفريق الركن جميل الشمري مع قوات عسكرية قبيل ارتكاب مجزرة جسر الزيتون ليترأس خلية الازمة في ذي قار ويباشر بقمع تظاهرات الناصرية.

وقد أدت تلك الأحداث إلى سحب يد الشمري من رئاسة خلية الازمة ومن ثم اضطرار المهدي الى اعلان عزمه تقديم الاستقالة من منصبه.

ومن جانبه شدد محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي على ضرورة استكمال التحقيق في المجزرة والقصاص من المتورطين فيها.

وقال الخفاجي، في بيان اطلعت عليه (المدى)، إن “استذكار هذه الفاجعة، لن يكتمل ما لم تكتمل الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي هذه الجريمة النكراء”.

وأضاف الخفاجي، أن “الإدارة المحلية تعمل بكل جهدها مع مؤسسات الدولة، كمجلس القضاء الأعلى، على استكمال المطلوب لإجراء محاكمات عادلة وشفافة لكل من ارتكب الجريمة”.

وبالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لمجزرة جسر الزيتون دعا ناشطون وحقوقيون في محافظة ذي قار الى تدويل التحقيق في المجزرة، فيما كشفوا عن 700 دعوى قضائية اقامتها اسر الشهداء والمتظاهرين امام المحاكم في ذي قار.

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي خالد هاشم للـ(المدى)، ان “تحقيق العدالة والوفاء لأرواح الشهداء واسرهم يتطلب كشف الحقائق والقصاص ممن أزهق ارواح الشباب واحلامهم الوطنية ومن اعطى الاوامر بقتلهم ومن نفذ الجريمة البشعة بحق المتظاهرين العزل”. ودعا هاشم، “جميع الاطراف المحلية الفاعلة في منظمات حقوق الانسان ومنظمات حقوقية وفريق الامم المتحدة يونامي الى اخذ دورها والضغط على الحكومة العراقية لكشف قتلة متظاهري تشرين”.

وشدد هاشم “على ضرورة فتح تحقيق دولي بمجزرة جسر الزيتون وجميع الجرائم التي ارتكبت بحق تظاهرات تشرين في جميع المحافظات العراقية المنتفضة”. واشار الناشط الحقوقي الى ان “محاولات الافلات من العقاب ينبغي ان لا تدوم وان تأخذ الجهات القضائية المحلية والدولية دورها بالقصاص من الجناة”.

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