رئيسي: مشاكل المنطقة تحلها دولها من دون أي تدخل أجنبي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن “مشاكل المنطقة يجب أن تحلها دول المنطقة ودون أي تدخل أجنبي يعقّد الوضع ولا يساهم في الحل”.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 في العاصمة التركمانستانية عشق آباد.

وأضاف رئيسي: “يجب ألا نسمح للجماعات الإرهابية مثل داعش وحزب العمال الكردستاني بتعريض أمن المنطقة إلى الخطر”.

وفي إشارة إلى المجالات الواسعة للتعاون الإيراني التركي في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة، والشؤون المصرفية والنقدية، والتجارة قال الرئيس الإيراني: “يجب علينا تسهيل تطوير العلاقات الاقتصادية”.

من جانبه قال أردوغان، إن بلاده ترى ضرورة في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع طهران، وأضاف: “يمكن لإيران وروسيا وتركيا الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع دول أخرى في المنطقة”.

كما هاجم أردوغان واشنطن وقال إن “البيت الأبيض يقوم بتدريب وتسليح جميع الجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك داعش وحزب العمال الكردستاني”.

واستطرد: “واشنطن تزود هذه الجماعات بالمعدات والأدوات الإرهابية لخلق حالة من انعدام الأمن، لذلك نعتبر أنه من الضروري تحقيق التعاون المشترك لإحلال السلام في المنطقة”. انتهى 25ن

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