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ستراتيجية ثالثة للتخفيف من الفقر

ستراتيجية ثالثة للتخفيف من الفقر

 بغداد: دعاء عبد الامير
تعتزم وزارة التخطيط، اطلاق الستراتيجية الثالثة للتخفيف من الفقر للسنوات (2023 ـ 2027)، بينما أكدت أن هذه الستراتيجية ستكون مكملة للسنوات السابقة.
واطلقت الوزارة أول ستراتيجية في عام 2010 لغاية 2014، بينما تستمر الثانية للعام 2022، وتهدف الوزارة من خلال تلك الستراتيجيات إلى التخفيف من معدلات الفقر في البلاد الى نسب مقبولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي : إن هذه الستراتيجية تختلف عن السابقة لكونها ستأخذ بنظر الاعتبار التحولات الاقتصادية بعد جائحة كورونا”، مشيرا الى انها “ستكون مكملة لخطط الوزارة الرامية لاستهداف المناطق الفقيرة والهشة بالبرامج والدعم الحكومي”.
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