مختصة ترجِّح بقاء {أوميكرون} لسنتين مقبلتين

بغداد: عمر عبد اللطيف

رجحت مختصة في علم الفيروسات، تمكن شركات اللقاحات والأدوية من إنتاج لقاح مضاد لمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” خلال فترة قصيرة، إلا أنها توقعت بقاء هذا المتحور لسنتين مقبلتين. وبينما أطلقت وزارة الصحة نداءً للمواطنين بشأن المتحور، مشددة على وجوب الالتزام بإجراءات الوقاية، أبدت وزارة التربية استعدادها لأي طارئ يخص دوام المدارس. وقالت الأستاذة في علم الفيروسات الطبية بكلية الصيدلة بـ”جامعة النهرين” الدكتورة نادرة سلمان الكرعاوي في حديث لـ”الصباح”: إن “الموجة الرابعة امتازت بظهور متحور جديد، بعد متحورات عدة كان اخطرها (دلتا) الهند”، معللة اشتداد الموجات بقدرة “الفيروس على تطوير سرعة انتشاره”.

وأضافت أن “المتحور “أوميكرون” يرتبط بالخلية المضيفة، وبالتالي تكون قدرته أقوى وأسرع في الإصابة، ومضاعفة نفسه في الجسم في فترة قصيرة”. وبينت أن “هذا المتحور اختلف عن نظرائه السابقين بسرعة الانتشار وقدرته على التضاعف وتجاوزه للجهاز المناعي، وان جميع المواطنين الذين حصلوا على التطعيم بالفترة الماضية يمكن أن يتعرضوا للإصابة مرة أخرى”. وأوضحت أن “هذا المتحور غير داخل في اللقاحات السابقة، إلا أن بإمكان شركتي (فايزر) و(موديرنا) إضافته الى اللقاح الجديد، ولا يستغرق ذلك أكثر من أسبوعين، لذا يمكن أن نشهد خلال الفترة المقبلة جرعات من لقاح يحتوي على “اوميكرون”. ونبهت المختصة في علم الفيروسات الى أنه “إذا تمكن العراق من توفير اللقاح قبل انتشاره بسرعة، نكون قد حصَّنَّا المواطنين من الإصابة به، إضافة الى اتخاذ التدابير الاحترازية، كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، ومنع السفر الى الدول التي ظهر بها هذا المتحور، وحجر المواطنين القادمين من تلك الدول الى العراق”.

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