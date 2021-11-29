منتخبنا الشبابي الى نهائي غرب آسيا

بغداد: حيدر كاظم

بلغ منتخبنا الشبابي نهائي بطولة اتحاد غرب اسيا بكرة القدم، بعد فوزه امس الاحد على نظيره الفلسطيني، بهدفين دون رد، ضمن منافسات المجموعة الاولى، في مباراة ضيفها ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة الرياضية، بحضور جماهيري كبير، ليضرب موعدا مع شقيقه اللبناني بطل المجموعة الثانية في ختام المسابقة. وتقدم ليوث الرافدين بواسطة اللاعب عبد الرزاق قاسم من ركلة جزاء في الدقيقة (19)، ثم عزز اسهر علي النتيجة بهدف ثان عند الدقيقة (73).

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا رصيده الى النقطة التاسعة محتلا المركز الاول، بينما جاء الازرق الكويتي ثانيا بـ(7 نقاط)، ويأتي الفريق اليمني ثالثا بـ(6 نقاط)، اثر تغلبه يوم امس على البحرين بهدف واحد مقابل لا شيء، ليتجمد رصيد الاحمر عند (4 نقاط) بالمرتبة الرابعة، في حين تذيل الفدائي الفلسطيني القائمة بـ(3 نقاط).

وسيكون ملعب المدينة (الشهداء)، بالعاصمة الحبيبة بغداد مسرحا للمباراة النهائية التي تجمع فريقنا الشبابي امام المنتخب اللبناني بعد غد الأربعاء.

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