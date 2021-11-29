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منظمة تطالب بسحب رئاسة لجنة القدس من المغرب بعد اتفاقية الدفاع المشترك بين المغرب واسرائيل

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بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية منظمة المؤتمر الاسلامى بسحب ملف القدس من المملكة المغربية بعد ان وقعت المغرب اتفاقية دفاع مشترك مع اسرائيل مؤخرا

كما طالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى والباحث السياسى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية بضرورة المطالبة بسحب ملف القدس من المغرب بعد اتفاقيات التطبيع الاخيرة بين الرباط وتل ابيب

وطالبت المنظمة بضرورة سحب رئاسة لجنة القدس من المغرب ووضعه فى أيدى دولة إسلامية اخرى بعد اتفاقيات التعاون العسكرى بين الرباط واسرائيل

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