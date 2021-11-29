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وزارة الهجرة بالتعاون مع الوقف السني يباشران بتوزيع منح مالية لـ 545 عائلة نازحة في مخيمات السليمانية لتشجيعها على العودة طوعيا

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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم ، توزيع منح مالية على العوائل النازحة في مخيمات محافظة السليمانية، لتشجيعها على العودة الطوعية الى مناطق سكناها الأصلية.

 وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير ، إنه ” تم توزيع الدفعة الاولى من المنح المالية المخصصة من ديوان الوقف السني  والبالغة 500 ألف دينار عراقي ، لكل عائلة نازحة في مخيمات محافظة السليمانية ترغب بالعودة الى ديارها ”   .

 وأضاف جهاكير ، أن “عدد العوائل المشمولة بهذه المنحة بلغ 545 عائلة، لغرض تشجيعها على العودة الطوعية الآمنة إلى محافظاتهم الأصلية ” ، مشيرا الى ان العمل جارٍ لإكمال التوزيع بين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة الهجرة والمهجرين .

 يذكر ان ديوان الوقف السني وبالتعاون مع وزارة الهجرة قد اطلق مبادرة العودة التي تتضمن شمول العوائل النازحة في المخيمات بمبلغ مليون دينار عند عودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية 

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