اقتحام معاقل داعش في ديالى

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

رصدتْ الاستخبارات، وجود خلايا نائمة مرتبطة بعصابات داعش الارهابية، بدأت تنشط جنوب محافظة ديالى وباتت تتخذ من القرى المهجورة مأوى لها.

وعلى اثر الرصد، اصدرت القيادات العسكرية والامنية اوامر لتعقب تلك الخلايا، وشرعت قوة مشتركة، امس الاثنين، بتنفيذ عملية مباغتة، واقتحمت القرى المهجورة في بزايز بهرز التي تعد من اهم معاقل عصابات داعش الارهابية ومنطلقا لعملياتها الاجرامية.

وبالتزامن مع هذه العملية، شهدت المحافظة استنفارا امنيا في ناحية العبارة على خلفية تفجير عبوة ناسفة الليلة الماضية.

الاستنفار جاء لطمأنة الاهالي، والتأكيد على تعزيز الاستقرار ودرء مخاطر الارهاب عن قرى الناحية.

وفي صلاح الدين، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية، اثر تنفيذ عملية نوعية من القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة الكراغول بناحية يثرب.

وفي نينوى، رصدت الكاميرات الحرارية، تحرك مجموعة من الاشخاص بالجانب السوري يحاولون التسلل الى الاراضي العراقية عبر قرية الابطخ التابعة لناحية ربيعة والمحاذية للشريط الحدودي غرب نينوى.

وتحركت مفارز الاستخبارات لمكان التسلل ونصبت كمينا لتلك المجموعة وتمكنت من القاء القبض عليهم وكان عددهم 13 شخصا يحملون الجنسية

العراقية.

وفي الانبار، تمكنت قوة من استخبارات قيادة عمليات الجزيرة من ضبط كدس للعتاد والمتفجرات في منطقة البو حياة بقضاء حديثة، واحتوى على عبوة ناسفة وقنابر هاون وصواريخ.

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