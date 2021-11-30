الحب .. والفن …و الجمال .. وحدهم سيغيرون العالم !

ليس من الضرورة أن نقول شيئا دائما .. وفي كل الأحوال ،..لنسجّل حضورا لوجدنا اليومي المهدد دوما بنوايا سيئة و سلبية من قبل قوى غامضة تمسك بخناق العالم وتقوده كخروف خانع و مطيع نحو سلسلة كوارث وفواجع لا نهاية لها ….نعم وجودنا المنهك من ضراوة تفكير و شدة قلق و الذي يفضّل المرء من خلاله أن يتنزه و يتجول متوغلا خلف جبال نسيان بعيدة..

ولكن مع ذلك فلا بد من بعض كلمات أن تُقال من قبيل إنه :

ـــ الجمال .. الفن .. والحب … الشعر ..والموسيقى .. كل هذه الأشياء الجميلة والمدهشة من هذا القبيل ……………………..

أجل تلك الأشياء الجميلة الهشة الرقيقة العظيمة التي لا تستطيع الصمود أصلا حتى أمام رصاصة واحدة …………………………

فأقول ربما هي وحدها بعد الآن ،أصبحت قادرة فقط على إنقاذ العالم وتغييره نحو الأفضل والأجمل ..

بعدما تمكنت كل القوى الظلامية والعقائدالسقيمة و المستنفرة بقبضتها الساحقة والقاتلة أن تزيد العالم قبحا و بشاعة بقوة عنف و أجبار وإكراه ..

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