الحشد الشعبي يزود مدارس المثنى بـ1,623 مقعدا مدرسيا

أعلنت مُديرية المُعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، مواصلة دعم المسيرة التربوية في محافظة المثنى، فيما أكدت تزويد مدارس المحافظة بـ ( 1,623 ) مقعدا مدرسيا.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “ذلك يأتي ضمن أعمال تصنيع وصيانة وتوزيع المَقاعد المدرسية ضِمنَ حَملة “الحشد جمال الوطن” التي أَطلقها رئيس أركانِ الهيئة والهادفة للنهوض بالواقع الخدمي المقدم لأهالي المحافظة والقطاع التربوي في المحافظة”.

وأضاف البيان، أن “المُديرية وزعت خلال شهر تشرين الثاني الحالي ( 1,623 ) مقعدا مدرسيا، فَضلاً عن صيانةِ ( 700 ) مقعد، لـ( 26 ) مدرسة في مركز محافظة المثنى وعدد من النواحي والقرى التابعة لها، ضمن خُطة شاملة تهدف الى إنهاءِ أَزمة توفر المقاعد المدرسية في (338) مدرسة في المحافظة بواقع (25) ألف مَقعد حَسب بيانات لجنة تقييم الأضرار”.

يذكر أنَّ حملة خدمية شاملة أطلقها الحشد الشعبي في المثنى، تَهدف الى صيانة البنى التحتية المتهالكة، أسفرت عن إعادة تشغيل ثلاث محطات لتنقية المياه، وإعادة محطة معالجة المياه المركزية الى الخدمة، وتحسين الطاقة الكهربائية الواصلة الى القُرى، فضلاً عن دعم الكوادر الصحية والتربوية. انتهى/25

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