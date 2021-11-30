الخارجية: نجحنا بإعادة نحو ألفي مهاجر طوعياً

نجحتْ وزارة الخارجية، بتوفير 5 رحلات استثنائية لاجلاء الراغبين بالعودة الطوعية من الحدود البولندية البيلاروسية، في حين اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، تسيير اخر رحلة، اليوم الثلاثاء، عبر الخطوط الجوية العراقية لإجلاء العالقين.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان: ان “وزير الخارجية فؤاد حسين، عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ”.

وأضاف ان “الخارجية استقبلت ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ووزير خارجيَّة ليتوانيا، وبحثت ملف الهجرة والمهاجرين، وتم الاتفاق على زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بغية الوصول إلى تنسيق أعلى بشأن ملف المهاجرين والتأكيد على موقف الحكومة العراقية”.

وبين الصحاف، انه “تم التنسيق بشكل عاجل ومن خلال مجلس الوزراء، مع الجهات المعنية في الحكومة بغية تسيير رحلات العودة، ونجحنا بإعادة المئات من العراقيين”.

واشار، الى ان ” الوزارة نجحت بتوفير 5 رحلات استثنائية لاجلاء الراغبين بالعودة الطوعية، وبلغ عدد العائدين إلى العراق 1894 عراقيا “.

في الاطار نفسه، يعتزم العراق، تسيير اخر رحلة، اليوم الثلاثاء، عبر الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء العالقين على الحدود البولندية البيلاروسية.

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