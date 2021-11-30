الزاملي من الموصل: جهات استغلت وجودها في المدينة وكوّنت إمبراطوريات اقتصادية

اتهم القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي يوم الثلاثاء، جهات بـ”تكوين إمبراطوريات مالية”، فيما شدد على ضرورة معالجة ملفات الفساد في المحافظة.

وقال الزاملي ؛ “جئنا الى الموصل حاملين رسالة الأمان من السيد مقتدى الصدر الى ابناء هذه المدينة واليوم حقيقة الموصل تعاني كثيراً فقد عانت من الارهاب سابقاً واليوم تعاني من الفساد”.

وأضاف أن “هنالك من يحاول ويستغل وجوده وتأثيره من أجل استغلال مكاتب اقتصادية وبدأ بتكوين إمبراطوريات اقتصادية ومالية وهذا أثر كثيراً على إعمار المدينة”.

وتابع الزاملي؛ أن “الموصل اليوم بحاجة الى الكثير من الخدمات وفيها ملفات عديدة عالقة، لكن عندما يكون هنالك جهات فاسدة تستغل هذه الأمور والملفات مثل ملفات الخدمات والتعويضات وحقوق الشهداء فلن يحصل المواطن على شيء وسنعود الى المربع الاول الذي قد يستغل الحرمان في هذه المدينة”.

وشدد القيادي في التيار الصدر والفائز بمقعد في مجلس النواب في انتخابات تشرين الاول الماضي؛ على أنه “مثلما تمت معالجة ملف الإرهاب وداعش يجب أن يعالج ملف الفساد، وإن لم يتم معالجته سنعود الى مربع الارهاب كما كان الوضع سابقاً”.

وكان محافظ نينوى نجم الجبوري استقبل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء وفدا ممثلا عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويرأس الوفد الذي زار المحافظة اليوم، حازم الأعرجي يرافقهُ القيادي في الكتلة الصدرية حاكم الزاملي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبوري.

وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي المحافظة التباحث حول عدد من الملفات والقضايا التي أشار إليها الصدر في رسالة نقلها الوفد الى الجبوري بما يخص مدينة الموصل والتاكيد على دعمه لجهود المحافظ وادارته المحلية في مجالات الاعمار واعادة النازحين وغيرها من الملفات.