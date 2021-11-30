السجن مدى الحياة لعراقي أُتهم في ألمانيا بارتكاب إبادة بحق الأيزيديين

قضت محكمة ألمانية الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على عراقي من تنظيم داعش بعد إدانته بتهمة ارتكاب إبادة في حق الأيزيديين، في حكم هو الأول من نوعه في العالم.

واعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن طه الجميلي “مذنب بتهم الابادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة”.

ويتوقع ان يكون هذا الحكم أساسيا في الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها داعش في حق هذه الأقلية الكوردية.

وهي المرة الأولى في العالم التي تقضي محكمة أن الفظائع المرتكبة في حق الأيزيديين ترقى إلى مستوى “الإبادة” كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة. وتوقفت تلاوة الحكم بعيد النطق بالعقوبة إذ أغمي على المتهم.

وأدين العراقي طه الجميلي الذي انضم إلى صفوف داعش العام 2013، بتهمة ترك طفلة أيزيدية في الخامسة من الصمر تموت عطشا في صيف العام 2015 في الفلوجة في العراق بعدما اشتراها مع والدتها “كسبية” على ما أفادت جهة الادعاء.

وفي إطار التهمة نفسها حكم على زوجته السابقة جنيفير فينيش بالسجن عشر سنوات الشهر الماضي بعد ادانتها بتهمة ارتكاب “جريمة ضد الإنسانية أدت إلى مقتل” الطفلة.

وروت والدة الطفلة الشاهدة الرئيسية أمام المحكمة، المأساة التي عانتها طفلتها “وهي معلّقة على نافذة” خارج المنزل وسط حرارة “تصل احيانا إلى أكثر من 50 درجة مئوية” على ما ذكرت النيابة العامة.

فبعد تعرضها باستمرار لسوء المعاملة “عوقبت” الفتاة لأنها تبولت على سريرها.

ويتعرض الإيزيديون الذين يعتقدون ديانة توحيدية باطنية، للاضطهاد منذ قرون على أيدي متطرّفين.

وجعل تنظيم داعش الأيزيديات سبايا وقتل مئات الرجال بعدما اجتاح منطقة سنجار في شمال غرب العراق في آب/اغسطس 2014.

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