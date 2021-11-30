الصحة : متحور “أوميكرون” قد يخترق العراق في أية لحظة و خطر الوباء لايزال مستمراً

30 Nov 2021

حذرت وزارة الصحة العراقية من ان خطر كورونا لا يزال قائما مرجحة دخول البلاد في موجة وبائية جديدة.وقالت وزارة الصحة إنه من الضرورة عدم التهاون في قضية التثقيف بشان كورونا مبينة أن انخفاض معدلات الاصابة وانحسار الموجة الثالثة لا يعتبر ابدا خروج البلاد من دائرة الخطر فالخطر لا يزال واردا في العراق ودول المنطقة وهناك احتمال اختراق السلالات الجديدة للبلاد في أي لحظة مع احتمالية ظهور متحورات جديدة وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التوقف عن أخذ اللقاحات.