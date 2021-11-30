العراق.. النتائج النهائية للانتخابات خلال يومين والاطار التنسيقي يعول على القضاء

مر نحو 50 يوما على اجراء الانتخابات النيابية في العراق، الا ان نتائجها مازالت غير مكتملة وفي دوامة اعتراضات الكتل المعترضة والطعون المقدمة عليها بانتظار حسمها.

اخر المعلومات التي حصلت عليهاان”نتائج الانتخابات النهائية غير المصدقة من قبل المحكمة الاتحادية قد تعلن خلال يومين وهذا يحتاج ال تحقيق شرط واحد وهو انهاء ملف الطعون من قبل الهيئة القضائية ومجلس المفوضين”.

وتضيف المعلومات، ان”المفوضية قدمت نتائج جميع الطعون الى الهيئة القضائية ويجري الان تدقيقها تمهيدا لاعلان اسماء الفائزين النهائية وارسالها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.

ورغم ان هناك كتل قبلت بالنتائج وتنتظر لحظة اعلانها بفعل المكاسب التي حققتها، الا ان كتل الاطار التنسيقي التي يتظاهر انصار اغلبها امام الخضراء تنتظر القرارات القضائية لانصافها بحسب عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي.

وقال الركابي في حديث ان”الاطار التنسيقي لا يزال يعول على قرار القضاء في انصاف الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات”.

ويشير الى، ان”الاطار ينتظر المصادقة على النتائج ونعول كثيرا على الرأي القضائي لانها تنصف الاشياء بشكل دقيق بعيد عن السياسة وننتظر حتى هذه اللحظة الاجراء واذا ما صدر وصودقت على الاصوات بالتاكيد الاطار التنسيقي لن يخرج عن الاطر القانونية من ناحية قبول النتائج او الاعتراض عليها”.انتهى29/ح

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