اللجان الدوليَّة تُشيد بقدرة البصرة على تضييف الأحداث الرياضيَّة

أكد مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر الموسوي أن الاسبوع الماضي شهد تواجد ثلاث لجان تفتيشية من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الاسيوي ولجنة بطولة الخليج العربي بكرة القدم بالتزامن مع اقامة بطولة غرب اسيا للشباب بكرة القدم، مبينا ان اعضاء لجان التفتيش حضروا مباريات البطولة وتجولوا بكل حرية في الاماكن التي رغبوا بزيارتها وسجلوا ملاحظاتهم واجبناهم بتوجيه من وزير الشباب عن جميع الاسئلة الخاصة بعملهم بشفافية .

واشار الموسوي الى ان جميع اللجان عبرت عن اعجابها بتحضيرات البصرة وسرعة تهيئة جميع متطلبات اقامة البطولات الرياضية واكتمال الملاحظات التي تم تاشيرها سابقا فضلا عن روعة ملعب البصرة الدولي الذي يستحق ان يكون ملعبا للمنتخبات العراقية في جميع البطولات .

وفيما يتعلق بزيارة الدكتور طارق الكندري عضو لجنة خليجي 25 في البصرة اكد انه اعرب عن قناعته التامة بالعمل وتنفيذ الملاحظات المؤشرة سابقا بصورة تامة لملعبي الفيحاء والبصرة الدولي، وشدد الموسوي على ان ملاكات وزارة الشباب والحكومة المحلية في البصرة وبالتعاون الكبير مع اتحاد الكرة تمكنا من اخراج بطولة اسيا للشباب بكرة القدم على اكمل وجه وتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بالمنتخبات واللجان الفنية وان الفرق الهندسية والخدمية تعمل على مدار الساعة لتهيئة الظروف المناسبة لاقامة المباريات واستقبال الجمهور.

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