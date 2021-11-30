المفوضية: اعداد المصوتين بالانتخابات العراقية 44 بالمئة من عدد الناخبين الكلي

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف في مؤتمر صحفي “بعد أن أكملت الهيئة القضائية جميع الطعون احدثت تغييرا بالنتائج الاولية وكانت مقعدا واحدا في كل من: بغداد، ونينوى، وأربيل، وكركوك، والبصرة” ليشمل المجموع خمسة مقاعد تم تغييرها.

وأضاف عدد الناخبين الكلي بلغ أكثر من 22 مليوناً، مردفا بالقول إن عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب.

وأوضح خلف أن أعداد المصوتين بالانتخابات بلغ 44 بالمئة من عدد الناخبين الكلي.