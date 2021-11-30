المفوضية تنفي نشر “نسخة نهائية” لنتائج الانتخابات العراقية

نفت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، نشر “نسخة نهائية” لنتائج الانتخابات العراقية، تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعت أنها “نتائج الانتخابات النهائية”.

وقالت المفوضية في توضيح إنه “تم رصد بعض الوثائق التي يطلق عليها النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية لعام 2021 تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تحث الجميع على الانتظار حتى يتم إعلانها بشكل رسمي”.

وأضافت، “حتى ذلك الوقت تابعوا الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمفوضية للحصول على معلومات رسمية موثوقة”.

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