أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، انتخاب العراق رئيساً للجنة السلامة الجوية في المنظمة العربية للطيران المدني.

وقالت السلطة في بيان “انتخبت لجنة السلامة الجوية في المنظمة العربية للطيران المدني مدير السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي علي نعمة رشم رئيساً لها في دورتها الحالية” .

وأكدت السلطة أن “ذلك الحدث يعد مهماً لدور العراق ومكانته في المنظمة العربية للطيران المدني من خلال حضوره البارز في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والتي من شأنه تعزيز آليات عمل السلامة الجوية ودورها الفعال مع دول الأعضاء “.

وأثنى مدير السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي بحسب البيان “على الدور المتميز والمتابعة المتواصلة من قبل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن نائل سعد عبد الهادي من أجل تفعيل دور السلامة الجوية أمام المنظمات وهيئات الطيران الدولية” .

وأعتبرت أن “ذلك يعد منجزاً يضاف لعمل سلطة الطيران المدني العراقي بعد مضي أسبوعين على انتخاب ممثل جمهورية العراق نائباً لرئيس لجنة النقل الجوي في المنظمة العربية للطيران المدني” .

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