بيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية

بيان

في قراءة للمشهد الامني مع الواقع الجغرافي العراقي يلاحظ المتابع وجود أكثر من خرق أمني أو عملية أرهابية تحصل في مناطق مختلفة من العراق يذهب ضحيتها عدد من المواطنين المدنيين العزل أو المنتسبين المتصدين لكل أشكال الإرهاب وأنواعه وهذا يتسبب في عدم استقرار العراق كما ويعتبر مؤشراً خطيراً عن ضعف السلطة التي لم تقدم اي من قتلة المتظاهرين السلميين الى المحاكم العلنية.

إن كل هذه الأحداث والخروقات تدعو لوقفة جادة من أجل تحقيق سلام أمني ومجتمعي يبعث على الطمأنينة وراحة المواطنين للوصول الى أفضل حياة حرة كريمة تأمنها لهم الجهات الحكومية بوسائل وأساليب صادقة من خلال خارطة طريق وخطط محكمة تليق بصبر العراقيين وتضحياتهم المستمرة.

المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية

29 تشرين ثاني 2021

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