توقيع خطاب نوايا بين العراق ومصر والأردن بمجال الاتصالات

شهدَ رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الاثنين، مراسم التوقيع على خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات بالجمهورية العراقية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية، للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء

القدرات.

ووقع على خطاب النوايا، وزير الاتصالات، أركان الشيباني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، بحضور سفير العراق لدى القاهرة أحمد الدليمي، وسفير الأردن أمجد العضايلة.

واتفقت الاطراف الثلاثة ايضاً على التعاون في مجال بناء القدرات من خلال استكشاف فرص التعاون الممكنة في مجال المهارات الرقمية عن طريق بناء مجموعة واسعة من المواهب من الشباب في الدول الثلاث في مجال التكنولوجيات الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وضمان الجودة والاختبار من خلال منصة معهد تكنولوجيا المعلومات على الإنترنت مهارة- تك “Mahara – Tech”، هذا فضلاً عن التعاون في مجال ستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء القدرات بما في ذلك محو الأمية الرقمية، والمهارات الرقمية لخلق فرص عمل.

وفي ما يتعلق بآلية التنفيذ، أعربت الأطراف المعنية عن نيتها تشكيل فريق مشترك (مصري – أردني- عراقي) يكون معنياً بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المذكورة، ويقوم الوزراء لدى الأطراف المعنية بتعيين ممثل أو أكثر من المختصين لعضوية الفريق المشترك، وفقاً لمجالات التعاون، ويجتمع فريق العمل المشترك بشكل دوري من أجل القيام بالمهام المتعلقة بوضع تصور مبدئي لمجالات التعاون مع برامج تنفيذية مقترحة بجداول زمنية محددة، ورفع تقارير دورية لوزراء الأطراف المعنية حول مدى تقدم النشاطات والبرامج

المنفذة.

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