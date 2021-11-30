داعش يهاجم البيشمركة من جديد ويوقع ضحية وجرحى في كرميان

وقال المصدر، إن مجموعة من مسلحي داعش هاجمت قوات البيشمركة ضمن الفوج الثاني اللواء التاسع في قرية “كوبان” القريبة من سد “باوه شاسوار” شمالي قضاء كفري التابع لإدارة كرميان.

وأضاف المصدر أن أحد أفراد البيشمركة سقط ضحية إضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح جراء الهجوم.

وأردف بأن الضحية يدعى محمد منصور والجرحى هم كل من بكر قادر سعيد، يحيى عادل فرج، شاخوان قادر سعيد، وعارف محمد.

وأشار إلى توجه تعزيزات عسكرية من قوات البيشمركة إلى موقع الهجوم.

من جانبها، قالت وزارة البيشمركة في بيان إن قواتها أحبطت الهجوم وبدأت بملاحقة المهاجمين، مشيرة إلى أن الهجوم أوقع ضحية و3 جرحى بين صفوف البيشمركة.

ووفق معلومات حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز من مصادر خاصة، فإن داعش شن الهجوم انطلاقاً من المناطق الواقعة تحت نفوذ القوات الاتحادية العراقية.

وأضافت المصادر أنه لا يوجد تنسيق أو تعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في تلك المناطق.

وهذا ثالث هجوم من نوعه على البيشمركة في إدارة كرميان منذ مساء السبت.

وكان التنظيم قد شن هجوما واسعا مساء السبت على مواقع البيشمركة في ناحية كولجو بقضاء كفري ما أسفر عن سقوط 6 ضحايا و3 مصابين.

ثم عاود التنظيم الهجوم على قوات البيشمركة مساء الأحد، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت البيشمركة قد شنت في وقت سابق يوم الاثنين عملية تمشيط في قضاء كفري لملاحقة فلول التنظيم.

ويستغل مسلحو التنظيم الفراغات الأمنية بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها لشن هجمات عنيفة على قوات البيشمركة بين فترات متباينة.