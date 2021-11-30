ديالى تكشف عن صدور قرار ببقاء “قوة ضاربة” في ناحية مضطربة امنيا

كشف مسؤول حكومي، الثلاثاء، عن صدور قرار ببقاء قوة ضاربة في ناحية مضطربة امنيا في ديالى الى اشعار آخر.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة( 30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث إن “قرارا رسميا صدر من قبل الجهات الامنية العليا ببقاء قوة ضاربة من الرد السريع في مركز ناحية ابي صيدا والى اشعار اخر من اجل الاستمرار في خطة دعم الاستقرار ومواجهة اي اخلال بالامن العام وتعقب المطلوبين للقضاء وانهاء انشطة الخلايا الارهابية”.

واضاف الحيالي،ان “بقاء الرد السريع ضرورة امنيا بالمقام الاول باعتبارها قوة ضاربة قادرة على احتواء اي تداعيات امنية سلبية تهدد الاستقرار خاصة وان ابي صيدا تعاني من تكرار ملف النزاعات العشائرية بين فترة واخرى واغلب تلك الاشكالات لم تحسم بشكل نهائي حتى الان ما يجعل وجود القوى امرضروري للغاية”ز

واشار الى ان “استقرار ابي صيدا يبدأ من حسم نهائي للاشكالات العشائرية وعودة الاسر النازحة وبخلافه ستبقى حالة عدم الاستقرار علامة تميز مشهدها الامني العام”. انتهى/ 25 ف

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