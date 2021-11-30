قاسم الاعرجي : سجن مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والادلة الجنائية

كشفت اللجنة ُ التحقيقية ُ الخاصة باِستهدافِ منزل ِ رئيس ِ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كشفَت عن قيام ِ مَفرزتين تابعتين لمكافحةِ المتفجرات والاَدلةِ الجنائية بتدميرِ احدِ المقذوفاتِ التي استهدَفَت رئيسَ الوزراء، دون اَن تَرفعَ منها البصماتِ او تحتفظ َ بالادلة.. وقال مستشارُ الامن القومي قاسم الاعرجي اِن لجنة َ التحقيق قررت سجنَ المفرزتين المسؤولتين عن تفجيرِ المقذوف وتحويلَهما للداخلية ،مؤكداً اَن التحقيقَ سيتوصلُ لمعرفةِ الأسبابِ وراءَ عدمِ رفع ِ البصماتِ وتفجيرِ المقذوف مِن قِبل مديرِ مكافحةِ المتفجرات اللواء صباح الشبلي.

وعرض مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي صورا للحظة سقوط المقذوفين على منزل رئيس الوزراء العراقي ولقطاتِ ومسار الطائرة المسيرة التي القت المقذوف.

كما عرضت اللجنة التحقيقية مَشاهد يَظهر فيها فريقُ مكافحةِ المتفجرات والاَدلةِ الجنائية وهو يرفعُ المقذوفَ من سطح منزل ِ رئيس ِ الوزراء بالاَيدي المُجردَة وبطريقةٍ بِدائية دون اَن يتمَ رفعُ البصماتِ عنه.

واكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي بإن لجنة التحقيق لم تتهم لغاية الآن شخصاً أو جهة واَن التحقيق يحتاج الى مزيد من الوقت.. وقال الاعرجي لجنة التحقيق لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية الآن ومن الممكن الاِستعانة بجهد ِ دول ٍ شقيقة وصديقة ٍ لكشف الحقيقة والاسِتفادة من كل الإمكانيات.

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