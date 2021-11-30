كركوك تقلص خطتها الزراعية بسبب قلة الموارد المائية

كشفت دائرة الموارد المائية في كركوك، أمس الاثنين، عن تقليص الخطة الزراعية في المحافظة للموسم الحالي إلى النصف بسبب قلة الموارد المائية.

وقال مدير الموارد المائية زكي كريم أحمد إلى (المدى)، إن “دائرة الموارد المائية اتخذت سلسلة اجراءات للحفاظ على الثروة المائية التي تصل كركوك”، مبيناً أن “الوزارة قلصت خطتها الزراعية بنسبة وصلت إلى 50 بالمئة”.

وأضاف احمد، أن “هذه الخطة جاءت بعد مناقشات مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة، عقب تراجع تسلم كركوك للمياه من سد دوكان بنسبة 50%، على خلفية قلة الامطار والواردات المائية التي تدعم السد”.

وأشار أحمد، إلى أن “هناك العديد من الفلاحين اعتمدوا على المياه الجوفية في سقي المزروعات”.

وفي ذات السياق، قال مدير زراعة كركوك زهير علي إلى (المدى)، إن “وزارة الزراعة وجهت المديريات في عموم المحافظات الى تقليص المساحات الزراعية للموسم الشتوي والتي كانت تقدر بمليون و100 الف دونم”.

وأوضح علي، أن “المحافظة ستشهد هذا العام زراعة 550 الف دونم عقب قرار التقليص”.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية قد شكت من قلة الخزين المائي العراقي نتيجة سياسات دول الجور وكذلك شحة الأمطار.

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