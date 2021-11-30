لقطة الموسم.. مدرب العراق يقتحم الملعب لمنع لاعبه من تسديد ركلة جزاء (فيديو)



شهدت مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره العماني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب في قطر لقطة الموسم بعدما اضطر مدرب منتخب العراق الصربي بتروفيتش لاقتحام الملعب من أجل منع لاعبه من تسديد ركلة جزاء معادة.

وانتهت المباراة التي احتضنها استاد الجنوب المونديالي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم المنتخب العماني بهدف صلاح اليحيائي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، وتعادل حسن عبد الكريم للمنتخب العراقي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

بتروفيتش شو جاه دخل الملعب خبروه انها ما دوره رمضانيه 😩 #عمان_العراق pic.twitter.com/i0c9PTQEWU — جــمــال سليمان الكــمشــكي (@JamalOman557) November 30, 2021



وكان أيمن حسين سدد ركلة جزاء المنتخب العراقي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لكن الحارس العماني أحمد الرواحي تألق وحول التسديدة لركلة ركنية، لكن الحكم أعاد ركلة الترجيح بسبب تقدم الحارس.

وحاول أيمن حسين تعويض إهداره ركلة الجزاء بتسديد ركلة الجزاء المعادة، إلا أنه فوجئ بمديره الفني يقتحم الملعب لمنعه من تسديد ركلة الجزاء المعادة.

وسدد حسن عبد الكريم ركلة الجزاء هذه المرة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع إلى داخل المرمى، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء فارضا التعادل 1/1 بين المنتخبين.

واعتذر بتروفيتش عن تصرفه في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قائلا: “تصرفي بدخول الملعب نهاية المباراة هو تصرف غير جيد، لا أريد أن أبرر، ولكنني سعيد لنجاح حسن عبدالكريم في تسديد ركلة الجزاء، وأقدم اعتذاري للاعب أيمن حسين على ما حدث، لقد فعلت ذلك من أجله ومن أجل المنتخب”.

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