مرصد: نشاط داعش ازداد في مناطق نفوذ امريكا وحلفائها قرب الحدود العراقية السورية

اكد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض والراصد للعمليات العسكرية في سوريا، الثلاثاء، تزايد عدد العمليات الارهابية ونشاط تنظيم داعش الاجرامي في مناطق نفوذ التحالف الدولي بقيادة امريكا في سوريا، مبينا ان التنظيم شرع في عمليات قتل واغتيال وتصفية لخصومه في تلك المنطقة.

وقال المرصد في تقرير ان ” تنظيم داعش الاجرامي يوصل تواجده ونشاطه على المناطق الحدودية مع العراق سيما دير الزور والحسكة والتي يسيطر عليها قوات التحالف الدولي ومجاميع مسلحة موالية للتحالف”.

واشار الى انه “وبالانتقال إلى مناطق “الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية التي يشرف عليها التحالف الدولي والذي اعلن وبشكل صوري انتصاره على التنظيم فتستمر عمليات داعش بوتيرة متصاعدة، وتتمثل العمليات بشن هجمات مسلحة ونفذ اغتيالات بأشكال مختلفة كإطلاق الرصاص والقتل بأداة حادة وزرع عبوات ناسفة وألغام في مختلف مناطق ناطق”

واضاف ان ” استمرار نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق متفرقة من البادية السوري بوتيرة ثابتة، بالتزامن مع استمرار القصف الجوي الروسي والحملات الأمنية الدورية لقوات الجيش السوري، حيث يستمر التنظيم بشن الهجمات ونصب الكمائن واستهدف قوات الجيش سواءًا في بادية الرصافة ومحيط جبل البشري بريف الرقة أو محور آثريا ومحاور أخرى بريف حماة الشرقي بالإضافة لبادية السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، وبادية دير الزور فضلاً عن الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور”. انتهى/ 25د

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