مطران الكلدان الكاثوليك في اربيل الاب بشار متي: الدستور العراقي طائفي بامتياز

وصف مطران الكلدان الكاثوليك في اربيل الاب بشار متي الدستور العراقي بأنه ” طائفي بامتياز” جعل من المسيحيين مواطنين من الدرجة الخامسة.. واضاف متي في برنامج حوارعلى الشرقية نيوز ان الدستور يجب ان يكتب وفق قيم وفضائل ذات اغلبية مسلمة دون وضع صفات مطلقة لا تراعي التنوع والتعايش وعلى مدى اكثر من 18 عاما . تراجعت اعداد المسيحيين في العراق من مليون ونصف المليون الى 300 الف فقط ، لاسباب ترتبط بعمليات القتل والاختطاف والتهجير التي تعرضوا لها اضافة الى اجتياح داعش لمدينة الموصل .

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