مفوضية الانتخابات العراقية: النتائج الأولية تشير إلى تقدم التيار الصدري

أعلنت أمس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عن نتائج الاقتراع الذي جرى في العاشر من أكتوبر الماضي.

وأوضحت المفوضية، في مؤتمر صحفي، أنه تم انتخاب 329 نائبا، وقد جرى الاقتراع بمشاركة 44% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

وكان إعلان النتائج قد تأخر بسبب ضغوط الأحزاب الخاسرة الموالية لإيران التي نظمت اعتصاما مفتوحا وسط بغداد احتجاجا على النتائج الأولية.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، تقدم كتلة الصدر(التيار الصدري) حيث حصلت على أعلى عدد من المقاعد البرلمانية بـ73 مقعدا.

وأكدت قناة “العربية”، أن النتائج الأولية تشير إلى حصول التيار الصدرى على 73 مقعدا، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكبر عدد من المقاعد فى إقليم كردستان، وهناك 5 أحزاب فازت بعدد من المقاعد في الانتخابات النيابية في إقليم كردستان، فيما أعلن تحالف تقدم فوزه بـ43 مقعدا في الانتخابات البرلمانية العراقية.

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