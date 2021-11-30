منتخبنا الوطني يواجه عمان سعياً لتحسين الأداء

يستهل منتخبنا الوطني بكرة القدم مشواره اليوم الثلاثاء في بطولة كأس العرب بلقاء نظيره العماني عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد في ملعب الجنوب في مدينة الوكرة أحد المعالم العمرانية الرائعة الذي نفذته المصممة المعمارية العراقية العالمية الراحلة زها حديد وتبلغ طاقته الاستيعابية 40,000 متفرج، بينما يواجه قطر صاحب الأرض البحرين في الساعة السابعة والنصف مساء في ملعب البيت بمدينة الخور لحساب المجموعة الاولى. يطمح منتخبنا لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم ومصالحة الجماهير بأداء مغاير عن العروض التي ظهر فيها مع بداية التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وقد انهت كتيبة اسود الرافدين يوم امس تحضيراتها الفنية بتمرين أقيم في ملعب السيلية وقد وضع المدرب بيتروفيتش فيه اللمسات النهائية لخطة اللعب المراد تنفيذها من قبل اللاعبين.

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