وزارة الهجرة تعلن عودة ( 397 ) نازحا الى مناطقهم في نينوى

بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) كشفت الوزارة عن عودة (397) نازحا بواقع(89) أسرة نازحة من مخيم الجدعة الخامس الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى ، أكد هذا مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ، مبينا ان هذه العودة ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعا .

وأضاف جهاكير أن ” العودة شملت مناطق ( قضاء الموصل ومخمور وتلعفر وبعاج ) ، مبينا ان ” عودة الاسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية و الحكومة المحلية و تم إيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة أمتعتهم ، مشيرا الى استمرار عودة الاسر الطوعية تمهيدا لإغلاق ملف النزوح “

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