الحزب الديمقراطي: النتائج النهائية سلبت مقعدين مُستحقين.. وسنتخذ موقفاً

الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيبت في موقفه، وذلك بعد اجتماع سيعقده مكتبه السياسي، “إزاء هذا العمل غير الشرعي”

المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في مقابلة سابقة مع كوردستان 24

أعلن الديمقراطي الكوردستاني اليوم الثلاثاء تعرض مقعدين برلمانيين مستحقين للحزب في كل من أربيل ونينوى إلى السلب بطريقة غير شرعية.

وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً بعدما أحرز 33 مقعداً عند إعلان النتائج الأولية. وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه “بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات… تبين لنا أن مقعدين مستحقين قانونياً لمرشحين اثنين من حزبنا قد سُلباً في محافظتي أربيل ونينوى”. وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيبت في موقفه، وذلك بعد اجتماع سيعقده مكتبه السياسي، “إزاء هذا العمل غير الشرعي”. وانحصر فارق التغيير بين النتائج الأولية والنهائية عند 5 مقاعد. وحلت الكتلة الصدرية التي يقودها مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بعد حصولها على 73 مقعداً في البرلمان القادم، لتكون أكبر الفائزين في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. وحصلت كتلة تقدم التي يقودها محمد الحلبوسي على 37 مقعداً بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

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