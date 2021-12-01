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الكاظمي يصدر 3 توجيهات ’عاجلة’ لمعالجة شح المياه في العراق

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، توجيهات إلى قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، لمعالجة حالة الشحة المائية التي تمر بها البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، وبهدف معالجة حالة الشحة المائية التي تمر بها البلاد، بما يأتي:
– المباشرة بحملة ردم الأنهار المتجاوزة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وعبر القوات المنتشرة في كل المحافظات.
– إزالة الدوارات غير النظامية، ورفع جميع المضخات المتجاوزة على النظام الإروائي.
– عدم السماح لأي جهة خارج وزارة الموارد المائية بالتدخل في هذه الأعمال.

 

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