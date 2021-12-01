النتائج النهائية: خمسة مقاعد تغيرت ولا تأثير على موازين القوى

خمسة تغييرات حصلت في نتائج انتخابات تشرين الأول/أكتوبر التشريعية، عقب تقديم الطعون من قبل الكيانات والاحزاب السياسية، واسفرت عن تغييرات بعدد مقاعد بعض الاحزاب. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مساء أمس، نتائج الانتخابات النهائية، بعد مراجعة جميع الطعون من قبل الهيئة القضائية، وكذلك بعد إعادة عد وفرز يدوي لآلاف المحطات، كما طالبت الكتل المشككة بنتائج الانتخابات.

وفي ضوء النتائج الجديدة، فقد بقي التيار الصدري في المرتبة الأولى بواقع 73 مقعداً برلمانياً من أصل 329، ثم النواب المستقلون بواقع 38 مقعداً، يعقبهم تحالف تقدم بـ37 مقعداً، وحل تحالف دولة القانون بعده بواقع 33 مقعداً.

ثم جاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع 31 مقعداً، والتحالف الكردستاني (يكتي، كوران) بـ18 مقعداً، في حين اصبح عدد مقاعد تحالف الفتح 17 مقعداً، ويأتي بعد ذلك تحالف عزم بـ14 مقعداً، والجيل الجديد بتسعة مقاعد، وحركة امتداد بتسعة مقاعد، ثم اشراقة كانون بستة مقاعد، وتحالف تصميم بخمسة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بأربعة مقاعد.

تحالف قوى الدولة الوطنية حصل على خمسة مقاعد، وكوتا المسيحيين لديهم خمسة مقاعد، فالجماهير الوطني فاز بأربعة مقاعد، وحركة الحسم للاصلاح بثلاثة مقاعد، والجبهة التركمانية العراقية بمقعد واحد، والمشروع العربي في العراق بمقعد واحد أيضاً، والمشروع الوطني العراقي بمقعد واحد ايضاً، والمنتج الوطني بمقعد واحد، وتيار الفراتين بمقعد واحد، والوفاء والتغيير بمقعد واحد، واقتدار وطن بمقعد واحد، وتجمع أهالي واسط المستقل بمقعد واحد، وتحالف الآمال الوطني بمقعد، والسند الوطني ايضاً بمقعد، وتحالف النهج الوطني بمقعد واحد، وتجمع العدالة بمقعد، وحركة بلادي الوطني بمقعد، وحركة حقوق بمقعد، وكوتا الايزيديين بمقعد، وكوتا الصابئة المندائية بمقعد، وكوتا الشبك بمقعد، وكوتا الفيليين بمقعد.

وكانت المفوضية قد اعلنت أن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ 9,629,606 أشخاص، وكانت نسبة التصويت 44 في المائة.

وتم إلغاء 721,979 صوتاً بنسبة 8% من إجمالي عدد الناخبين، فيما رفض القضاء الانتخابي 6 آلاف صوت من مراكز مختلفة، وفقاً للمفوضية.

أبرز التغييرات الجديدة بالمقاعد شملت فوز هريم كمال آغا من التحالف الكردستاني بمقعد عن الدائرة الثالثة في أربيل، وفوز مرشح ائتلاف الفتح غريب عسكر نقي بمقعد في الدائرة الثانية في كركوك، وفوز المرشحة رونزي زياد سيدو من التحالف الكردستاني عن الدائرة الثانية في نينوى، وفوز مرشح ائتلاف عزم خالد العبيدي بمقعد. وبدأت عمليات العد والفرز، قبل أكثر من شهر، في آلاف المحطات الانتخابية في بغداد، والبصرة، ونينوى، وأربيل، وصلاح الدين وذي قار، بعد تلقي المفوضية مئات الطعون والشكاوى، من كتل وأحزاب ومرشحين معترضين على النتائج الأولية للانتخابات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط