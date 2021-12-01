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جَزَاءُ الصَّابِرِينْ

جَزَاءُ الصَّابِرِينْ
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة
يُوَفَّى الصَّابِرُونَ عَظِيمَ أَجْرٍ=وَيَلْقَوْنَ الْجَزَاءَ بِلَا حِسَابِ
فَصَبْراً يَا أَخِي الْمَحْبُوبَ صَبْراً=وَأَمِّلْ فِي الدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ
فَسَعْيُ الْخَيِّرِينَ بِكُلِّ دَرْبٍ{1}=يُتَوَّجُ فِي الدُّنَا أَحْلَى كِتَابِ
سَنَصْبِرُ يَا أَخِي وَالصَّبْرُ خَيْرٌ=لِنَشْرِ الْحُبِّ فِي دُنْيَا الذِّئَابِ
هُوَ الْحُبُّ الْمُخَلَّدُ يَا صَدِيقِي=وَبَاقِي الْحُبِّ فِي شَرْعِ الذِّهَابِ
أَنَا أَحْبَبْتُ حُبًّا لَا يُضَاهَى{2}=مَلِيكَ الْعَرْشِ{3}أَطْرُقُ خَيْرَ بَابِ{4}
وَأَحْبَبْتُ الشَّفِيعَ رَسُولَ رَبِّي=فَطَهَ الْمُصْطَفَى خَيْرُ الصِّحَابِ
فَمَنْ لَامَ الْمُحِبَّ عَلَى هَوَاهُ=فَإِنَّ الْحُبَّ مِفْتَاحُ الصِّعَابِ
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{1}دَرْبْ: اَلدَّرْبُ: اَلْمَضِيقُ فِي الْجِبَالْ . وَالدَّرْبُ: كُلُّ طَرِيقٍ يُؤَدِّي إِلَى ظَاهِرِ الْبَلَدْ .{اَلْجَمْعُ}دُرُوبٌ وََأَدْرَابٌ وَدِرَابْ .
{2}لَا يُضَاهَى: لَيْسَ لَهُ شَبِيهٌ أَوْ مَثِيلْ .
{3}مَلِيكَ الْعَرْشْ: اَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
{4}أَطْرُقُ خَيْرَ بَابِ: أَقْرَعُ خَيْرَ بَابِ .
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة
[email protected] [email protected]

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