عالية نصيف: المماطلة في اتاحة الفرصة لجميع الطلبة لأداء امتحانات الدور الثالث هدفها جعل القرار يصدر من جهة عليا لكسب تأييد الناس

كشفت النائبة عالية نصيف عن أن السبب الحقيقي وراء المماطلة والتأخير في اتاحة الفرصة لجميع طلبة الصف الثالث المتوسط لأداء امتحانات الدور الثالث هو جعل القرار يصدر من جهة عليا في الدولة لغرض كسب تأييد الناس وكأن شخصاً معيناً هو صاحب الفضل في هذا الإنجاز .

وقالت في بيان اليوم :” لقد طالبنا مراراً وتكراراً بتحديد امتحانات الدور الثالث وشمول كافة الطلبة بها (المكملين والراسبين) وناشدنا وزارة التربية بهذا الخصوص، وكنا نستغرب من المماطلة العجيبة وغير المبررة، الى درجة أن الوزارة تحدد موعداً ثم تقوم بإلغائه، واليوم اتضحت الحقيقة، فالجماعة ينتظرون إصدار القرار من (شخص مهم) ليكسب تأييد الناس ويقال عنه أنه هو صاحب الفضل في تحقيق هذا الإنجاز “.

وأضافت نصيف :” من المعيب جداً محاولة استرضاء الناس بطرق احتيالية، فمستقبل أبنائنا لاعلاقة له بالسياسة ونرفض المتاجرة به، وطريقة منح الناس (مكرمة) قد انتهت منذ عهد النظام السابق، وبالتالي نأمل أن ينتهي هذا النوع من المسرحيات التي باتت واضحة ومكشوفة من قبل الشارع العراقي “.

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