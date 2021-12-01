على الحدود بين البلدين.. تجدد الاشتباكات بين الجيشين السوداني والإثيوبي

وذكر شهود عيان لوسائل إعلام عربية، أنّ اشتباكات اليوم بدأت في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، في جبل الصقيعة قبالة بركة نورين بمنطقة الفشقة الصغرى، حيث يحاول الجيش السوداني السيطرة على منطقة جبل الصقيعة، وهي واحدة من المناطق السودانية التي لم يتم تحريرها في الأشهر الماضية ضمن مناطق الفشقة.

وسبق أن اتهم الجيش السوداني عصابات “الشفتة” المدعومة من الجيش الإثيوبي بالهجوم، السبت الماضي، على مناطق الفشقة لإفشال موسم الحصاد، ما نتج عنه مقتل 6 وإصابة 31 من ضباط وجنود الجيش السوداني.

وأمس الإثنين، أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته منطقة الفشقة، أنّ “الجيش عازم على تحرير كل الأراضي السودانية التي ظلّت تحت السيطرة الإثيوبية”، مشدداً على أنه “لا خيار أمامنا. إما إرجاعها للسيادة السودانية أو الموت من أجلها”.

وقال في نفسه عينه إنّ “السودان ليس لديه عداء مع إثيوبيا، وهو ملتزم تماماً باتباع سياسة حسن الجوار معها”. انتهى 29/ع4

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