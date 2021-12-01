مستثمرون يبنون عشر مدارس في أربيل على نفقتهم الخاصة

استقبل رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني عدداً من المستثمرين الذين قرروا بناء عشر مدارس في مدينة أربيل ومناطق من المحافظة، على نفقتهم الخاصة.

وخلال استقباله للمستثمرين اليوم الثلاثاء (30 تشرين الثاني 2021) أثنى مسرور بارزاني على هذه الخطوة معبراً عن تقديره لهذه المبادرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، أشار إلى أن مسرور بارزاني قيم عالياً دور القطاع الخاص في بناء بنية تحتية قوية لإقليم كوردستان، مؤكداً أن الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان تولي أكبر الاهتمام بقطاع التربية والتعليم.

ورأى مسرور بارزاني أنه “إلى جانب بناء المدارس العصرية، فإن الاهتمام بقطاع التربية والتعليم بحاجة إلى التركيز على بناء إنسان قدير كفوء وطني، لكي نعمل جميعاً على تقدم كوردستان في كل المجالات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط