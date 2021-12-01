من هم المرشحون الفائزون بالفرز اليدوي وإلى أي كتل ينتمون؟

كشف مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، عن فوز خمسة مرشحين بعضوية مجلس النواب، بحسب النتائج التي أصدرتها الهيئة القضائية بعد إعادة العد والفرز اليدوي لعدد من محطات الاقتراع.

وقال المصدر ان “هناك خمسة مرشحين فازوا بعضوية مجلس النواب بموجب القرارات التي صدرت عن الهيئة القضائية للانتخابات بناء على الطعون التي قدمت من قبلهم”.

وبين أن الفائزين هم “مرشح تحالف (عزم) خالد متعب ياسين العبيدي عن الدائرة السادسة لمحافظة بغداد، بدلاً من مرشح تحالف العقد الوطني عباس حسين الجبوري، ومرشح تحالف الفتح رفيق هاشم شناوة عن الدائرة الرابعة لمحافظة البصرة، بدلا عن المرشح المستقل هيثم الزركاني”.

وأضاف أن “مرشح تحالف الفتح عن كركوك غريب عسكر نقي عن الدائرة الثانية لمحافظة كركوك، فاز بدلاً من مرشحة الجبهة التركمانية سوسن جدوع، ومرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني هه ريم كمال خورشيد عن الدائرة الثالثة لمحافظة أربيل، بدلا عن مرشحة الديمقراطي الكردستاني ليلى اكرم”.

وختم بالقول أن “مرشحة الاتحاد الوطني الكوردستاني رونزا زياد سيدو عن الدائرة الثانية لمحافظة نينوى، فازت بدلا من المرشح عبدالسلام البرزنجي”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، “بعد أن أكملت الهيئة القضائية جميع الطعون حدثت تغييرا بالنتائج الاولية وكانت مقعدا واحدا في كل من: بغداد، ونينوى، وأربيل، وكركوك، والبصرة” ليشمل المجموع خمسة مقاعد تم تغييرها.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية بالحصول على 73 مقعداً، بينما حصل تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني رابعا بالحصول على 31 مقعداً، فيما حل تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري خامسا حيث حصل على 17 مقعداً، وجاء بالمرتبة السادسة التحالف الكوردستاني بـ17 مقعداً بفارق عدد الأصوات بينه وبين تحالف الفتح.

وحصل تحالف “عزم” على 14 مقعدا، فيما حصل تحالف امتداد على 9 مقاعد، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، بينما حصل “إشراقة كانون” على 5 مقاعد، والعقد الوطني على 4 مقاعد، وقوى الدولة 4 ايضا، وجماهير هويتنا 3 مقاعد، وحركة حسم للإصلاح ثلاثة مقاعد ايضا، وجبهة تركمان العراق مقعد واحد، فيما حصل 16 حزبا سياسيا على مقعد واحد لكل منها، إضافة إلى فوز المستقلين بـ43 مقعدا.