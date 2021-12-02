ابو رغيف ورئيس مؤسسة الشهداء يناقشان ضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها انصاف عوائل الشهداء

سعد محمد الكعبي

عدسة / ادهم يوسف

بحث وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار د. نوفل ابورغيف ورئيس مؤسسة الشهداء في العراق السيد عبد الاله النائلي سعي الوزارة الحثيث لتنسيق العمل مع الوزارات والمؤسسات والمنظمات الفاعلة ،وتعزيز العلاقة بين الوزارة والمؤسسة وآليات النهوض بها.

جاء ذلك خلال زيارة ابو رغيف للمؤسسة حيث شدد الطرفان على ضرورة تفعيل قوانين المؤسسة وتعليماتها على جميع مؤسسات الدولة ودوائرها كونها تعد جزءاً من واجب الوفاء للشهداء الأبرار وأهمية إنصاف ذويهم وعوائلهم الذين مازالت مستحقاتهم معلقةً منذ سقوط البعث الصدامي حتى يومنا هذا ، واستحضر اللقاء سيرةَ عدد من شهداء العراق من القامات العلمية والشخصيات الكبيرة في مراحل مختلفة وشهداء الأسرتين بشكل خاص بوصفهما من عوائل الشهداء الذين وقفوا بوجه الطاغية وبذلوا دماءهم الزكية من أجل وطنهم

من جانبه أكد ابورغيف أنَّ وزارة الثقافة والسياحة والاثار حريصة كل الحرص على إيلاء الأهمية الكاملة لمنتسبيها ومراجعيها من ذوي الشهداء من المبدعين والاداريين والمثقفين والفنيين والكوادر الوظيفية بمختلف المستويات لافتاً الى أهمية إقامة الانشطة والفعاليات والمؤتمرات المشتركة التي تعزز الاحتفاء بشهداء العراق في الذاكرة الجمعية مشيداً بدور المؤسسة في تعزيز هويتها الانسانية وحضورها البارز بشكل دائم.

فيما ابدى عبد الاله النائلي حرص المؤسسة الدائم على تلبية مايتعلق بأُسَر الشهداء وضحايا النظام البائد كجزءٍ أساسيٍ من واجبات المؤسسة ودورها تجاه الشهداء الذين لم يسقط طاغية العراق لولا الدماء التي بذلوها في سبيل الكرامة والحرية والخلاص.

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