اجتماع الصدر والإطار التنسيقي يتخذ قراراً بشأن مصير الكاظمي

وقال المصدر أن “الاطراف المجتمعة التي تمثل مختلف قوى الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في منزل العامري، اتفقت على عدم التجديد لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي لولاية ثانية”، مبينا أن “جميع الاطراف اتفقت على ان يكون رئيس الوزراء القادم توافقيا على ان يكون وزراء حكومته وفق الأستحقاق الأنتخابي”.

هذا واحتضن منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بغداد، اجتماعا ضم ؤئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم ومختلف قوى الإطار التنسيقي الاخرى، لبحث ما بعد نتائج الانتخابات وخيارات المرحلة المقبلة”.