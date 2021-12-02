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الانبار.. “منشور في فيسبوك” يذهب بصحفي خلف القضبان

كشف مصدر أمني مسؤول في محافظة الأنبار غربي العراق،  الأربعاء عن اعتقال صحفي على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر، في حديثه  أن “مديرية إجرام الأنبار، اعتقلت مراسل قناة العهد الفضائية، حميد الفهداوي، بسبب قيامه بنشر خبر محاولة شخص سرقة إحدى مكاتب الصيرفة في قضاء الرمادي مركز المحافظة”.

ولفت إلى أن “تم اعتقال الصحفي، أثناء تواجده بمكتب مدير مديرية إجرام الأنبار، العقيد طارق اللافي، وذلك من أجل عمل تقرير تلفزيوني”.

وأشار إلى أن “مدير إجرام الأنبار، واثناء حديثه مع الصحفي المعتقل، كان قد اتهمه بأنه يحاول زعزعة استقرار الأمن في الأنبار، بسبب منشوراته”. وتابع، بأن “دفاع الصحفي عن نفسه عن طريق محاولته توضيح الأمر، دفع بمدير الإجرام إلى توجيه عناصره باعتقاله”.

وأكد عدد من الصحفيين والإعلاميين في الأنبار، أن كل محاولتهم بالتواصل مع مديرية إجرام الأنبار، من أجل إخلاء سبيل زميلهم، باءت بالفشل، وأن مدير إجرام الأنبار، يرفض مقابلتهم.

واما نقيب الصحفيين في الأنبار، احمد الراشد، فقد اكتفى بالقول “نعمل على التواصل مع الجهة المعنية، من أجل إخراجه، وأن شاء الله يخرج قريباً”.

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