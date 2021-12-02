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الديمقراطي الكوردستاني : تلاعب في نتائج انتخابات 10 أكتوبر بتدخل من رئيسي الجمهورية ومجلس القضاء

قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، عقب اجتماع لمكتبه السياسي ، اليوم الخميس ، ان انتخابات 10 أكتوبر كانت نزيهة وديمقراطية ، الى حين تمديد مدة الطعون بشكل غير قانوني ، مشيراً الى التلاعب في النتائج لصالح جهات معينة.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع : ان ” الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي التي جرت في 10 تشرين الأول/ اكتوبر 2021، كانت نزيهة وديمقراطية الى حين تم تمديد مدة الطعون بشكل غير قانوني ، وبقرار سياسي وتدخل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الاعلى، بهدف التلاعب بالنتائج لصالح جهات مُعينة”.

مضيفاً ” وبعد ان اجتمعت اللجنة القانونية والفنية لحزبنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية ، تبين أن جميع الأدلة التي قدمناها أثبتت وجود انتهاكات ” . مردفاً ”  لذلك فأننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نرفض هذا التدخل والتغيير والانتهاكات وندافع عن حقوق مرشحينا وناخبينا”.

وشدد البيان بالقول، بالقول ” نرى من الضروري استرداد حقوقهم المسلوبة ، ومن هذا المنطلق ومن أجل تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها، سنواصل جهودنا عبر الإجراءات القانونية من أجل استحصال تلك الحقوق ورفع الانتهاكات ، وسنعلن عن خطواتنا المقبلة في حينها”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت ، مساء الثلاثاء ، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، قائلة ان إعادة الفرز اليدوي التي جرت في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن تغيير 5 مقاعد في كل من محافظات بغداد وأربيل والموصل والبصرة وكركوك.

ومن بين المقاعد الخمسة 2 منها للديمقراطي الكوردستاني في كل من أربيل والموصل وذهبت للاتحاد الوطني الكوردستاني .

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد ، في بيان له ، إن مقعدين للحزب الديمقراطي الكوردستاني «نُهبا» في كل من محافظتي أربيل ونينوى.

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