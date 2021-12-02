العشائر العربية في ‹المتنازع عليها› تطالب بتطبيق اتفاق شنگال وإعادة انتشار قوات البيشمركة

يجب الفصل بين الجهد الأمني والخلافات السياسية

طالبت العشائر العربية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، اليوم الخميس، بتطبيق اتفاق شنگال (سنجار) المبرم بين أربيل وبغداد وإعادة انتشار قوات البيشمركة للتصدي لهجمات داعش وسد الفراغات الأمنية في تلك المناطق.

وقال المتحدث الرسمي باسم العشائر العربية في المناطق ‹المتنازع عليها› الشيخ مزاحم الحويت، ، إن «العشائر العربية حذرت الحكومة في بغداد مراراً وتكراراً من مخاطر الفراغ الأمني بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، والتي أصبحت تحت خطر كبير بسبب ضعف الجهد الاستخباراتي، فضلاً عن ضعف التنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة التي ضحت بـ 6 شهداء خلال اليومين الماضيين إضافة إلى عدد من الجرحى».

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