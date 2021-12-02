انتهاء اجتماع القوى الشيعية بعدة نقاط .. الصدر يعلن تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية

اعلن الإطار التنسيقي الشيعي يوم الخميس، محاور الاجتماع الذي عقد بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما تمسك الاخير بتشكيل حكومة اغلبية وطنية.

وذكر بيان للإطار أن “قادة الإطار التنسيقي استقبلوا زعيم التيار الصدري سماحة السيد مقتدى الصدر في منزل السيد هادي العامري لمناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن ، تعزيزاً لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف”.

وأضاف البيان؛ أن “المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا الرئيسة ، ومنها (اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام) و(التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة)، و(حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق)، و(تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به)، و(العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية)، و(العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق)”.

وأكد البيان أن “الطرفين اتفقا على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي”.

وأشار إلى أن “قوى الإطار اكدت على استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات”.

وفي غضون ذلك؛ غرد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر على صفحته في موقع تويتر، مجددا عزمه على تشكيل حكومة اغلبية وطنية.

وكتب الصدر: “لا شرقية ولا غربية، حكومة اغلبية وطنية”.

بدوره قال حسن العذاري، مستشار الصدر في منشور له لخصّ ما تحدث به الأخير خلال الاجتماع مع الإطار التنسيقي.

وقال العذاري إن الصدر أكد على أن “لابد من حكومة أغلبية وطنية”، وتشكيل “حكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق”.

وأضاف أن الصدر “وضع جميع النقاط على الحروف بنقاش صريح هدفه مصلحة العراق لا غير”.