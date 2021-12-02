بعد تسجيل “الهدف القاتل” ..وفاة المدرب المصري أدهم السلحدار

أفادت وسائل إعلام مصرية، الخميس، بوفاة أدهم السلحدار، نجم فريق الإسماعيلي السابق والمدير الفني لفريق المجد السكندري، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة بمرمى فريق الزرقا، بدوري الدرجة الثانية المصري.

وسقط أدهم السلحدار خلال مباراة فريقه أمام الزرقا، بعدما أحرز اللاعب محمد عصام هدف الفوز في الثواني الأخير، في إطار مواجهات المجموعة الثانية.

ونقلت موقع “في الجول” عن المستشار الإعلامي لفريق المجد السكندري، محمد باهي، قوله: “سجل فريقنا في الدقيقة 93 في شباك الزرقا وتعرض السلحدار لهبوط حاد في الدورة الدموية”.

وأضاف: “نُقل المدرب إلى المستشفى، لكنه توفي قبل وصوله”.

وكان السلحدار قد تولى قيادة الفريق في الجولة الرابعة بعد استقالة أحمد صالح. وكانت مباراة الخميس ضد الزرقاء في الجولة التاسعة من منافسات دوري الدرجة الثانية المصري.

وتدرج السلحدار في الوظائف التدريبية داخل قطاع الناشئين في نادي الإسماعيلي، وتولى قيادة الفريق الأول في عدد من المناسبات بشكل مؤقت وحقق نتائج طيبة، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.