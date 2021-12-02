رئيس شركة النفط الوطنية: البدء ببرنامج الحفر الاستكشافي

بغداد: سعد السماك

أطلقت شركة النفط الوطنية برامج التوسع الكبير بحجم أعمال الحفر الاستكشافي لمكامن الغاز والنفط، في مناطق غرب البلاد وجنوبها، لدعم الجدوى التجارية للموارد غير التقليدية والاستثمارات الضخمة لانتاج الطاقة الرخيصة قبل حلول العام 2035.

واعلن وزير النفط، رئيس شركة النفط الوطنية، إحسان عبد الجبار، في حديث لـ”الصباح”، عن “بدء فعاليات شركة الاستكشافات النفطية (OEC) بمناطق: الرمادي الغربية والبصرة وميسان شرقا، بهدف زيادة حجم الاحتياطي المؤكد للخام، والوصول لمكامن غازية عميقة لتعزيز قدرات البلاد على انتاج مليارات الأمتار المكعبة من الغاز الحر يوميا، لتأمين وقود محطات انتاج الكهرباء الغازية بنسبة 80 % سنويا خلال المدة المقبلة”.

وكشف عن أن “تأمين التمويل المالي الذاتي للبرنامج الاستكشافي، يجري بشكل منتظم برغم عدم وجود برنامج واضح للحفر الاستكشافي منذ سنوات، نتيجة اخفاق الادارات المتعاقبة بالوزارة في مواكبة التطور التكنولوجي العالمي امام الفرص التنموية والاستثمارية في البلاد”.

وبشأن تفاصيل خطّة شركة النفط الوطنية بقطاع استثمار الغاز المصاحب لعامي 2021 و2022، اوضح عبد الجبار أنه “برغم ظروف البلاد غير المؤاتية، فان الخطة الهادفة لاستثمار 2500 مليون (مقمق)، وتنتهي بحلول العام 2024، تشمل استكمال مشروعي استثمار 300 مليون مقمق في حقل الحلفاية شرق ميسان”.

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