عالية نصيف تشيد بتوجهات وزير الصناعة في إعادة إحياء الصناعة العراقية من خلال تقديمه جملة من المقترحات 

أشادت النائبة عالية نصيف بتوجهات وزير الصناعة السيد منهل عزيز الخباز في إعادة إحياء الصناعة العراقية من خلال تقديمه جملة من المقترحات الجدية التي في حال تطبيقها ستحقق نهضة صناعية بعد سبات طويل .

وقالت في بيان اليوم :” نحن نتفق تماماً مع ما تفضل به وزير الصناعة – من خلال بصمة الصوت المسجلة من قبله – بأن هناك حملة ممنهجة منذ 2003 ولغاية اليوم لإنهاء الصناعة في العراق تسببت في هجرة الصناعيين وإبقاء العراق دولة استهلاكية غير منتجة، في حين ازدهرت الصناعة في كل دول المنطقة الى درجة أن تلك الدول تقدم كافة التسهيلات للصناعيين المحليين والأجانب “.

وأضافت نصيف :” كما أننا نؤيده وندعمه في مقترح إعادة هيكلة هيئة الاستثمار وإنهاء الروتين الموجود فيها، بالإضافة الى عقد مؤتمر للصناعيين والخروج بقرارات للنهوض بواقع الصناعة العراقية والوقوف بوجه أي تعمد لقتل الصناعة، واستقطاب الصناعيين العراقيين الذين هاجروا الى الخارج “.

وتابعت :” في الوقت الذي نعبر فيه عن خالص شكرنا وتقديرنا لوزير الصناعة ابن الموصل العزيزة على هذه التوجهات الوطنية في زمن نعاني فيه وللأسف من ندرة الوزراء الوطنيين، نأمل أن تتظافر الجهود لإعادة الحياة الى هذا القطاع المهم الذي سيوفر فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب ويقضي على جزء كبير من البطالة “.

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