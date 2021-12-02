مصدر في ‹تقدم›: رئاسة البرلمان «محسومة» للحلبوسي

أكد مصدر في تحالف ‹تقدم›، الأربعاء، أن منصب رئاسة مجلس النواب «محسوم» لرئيس التحالف محمد الحلبوسي، وأن هناك اتفاق أولي مع الكتل السنية الكبيرة بهذا الصدد.

وأوضح المصدر أن «بعض النواب الفائزين من المكون السني يعقدون اجتماعات ويقومون بزيارات بهدف طرح أسمائهم ضمن المرشحين لرئاسة البرلمان، ولكنهم يتغافلون عن لغة الأرقام، حيث أنهم لا يملكون العدد المناسب للحصول على هذا المنصب».

مبيناً بأن «الذي يريد المنافسة على منصب رئاسة مجلس النواب يجب أن يؤمن الدعم من قبل ٥٠ مقعد نيابي على أقل تقدير».

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