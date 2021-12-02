نتائج مباريات ليفربول وتشيلسي وسيتي

حقق فريق تشيلسي فوزاً ثميناً على حساب نظيره واتفورد، بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، على أرضية ملعب “فيكارج رود”.ورفع تشيلسي رصيده الى 33 نقطة في صدارة الترتيب العام، في حين تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 13 في المركز السابع عشر.وسجل تشيلسي هدف التقدم عن طريق ماسون ماونت في الدقيقة “29”، في حين سجل واتفور هدف التعادل عن طريق إمانويل دينيس في الدقيقة “43”.

وتمكن البلوز من تسجيل هدف الفوز عن طريق حكيم زياش في الدقيقة “73”.فيما فاز فريق ليفربول فوزاً كبيراً على حساب نظيره إيفرتون، بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب ” جوديسون بارك “.وسجل ليفربول أهداف عن طريق جوردان هندرسون، ومحمد صلاح ( هدفين )، ودييجو جوتا، في حين سجل إيفرتون هدفه عن طريق ديماراي جراي.

ورفع ليفربول رصيده الى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن السيتي ونقطتين عن تشيلسي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر.

وآخر مواجهات الدوري الإنجليزي كانت تحقيق مانشستر سيتي فوزا مهم على استون فيلا بملعبه بهدفين لهدف

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